Kızılay gönüllülerinden hastanedeki çocuklara bayram ziyareti

Kızılay gönüllülerinden hastanedeki çocuklara bayram ziyareti
Türk Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve onlara çikolata ile harçlık dağıttı.

Türk Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri, hastanede tedavi gören çocukları, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

Gönüllüler servislerde yatan çocukların bayramını kutladı, çikolata ve bayram harçlığı verdi.

Çocuklarla yakından ilgilenen gönüllüler, aileleriyle sohbet etti.

Kızılay Şube Başkanı Ali Cengiz, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel günler olduğunu söyledi.

Bayramların birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği zamanlar olduğunu belirten Cengiz, "Bu anlamlı günlerde sahada olmaya ve ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almaya devam ediyoruz. Minik kardeşlerimizin bayramını kutladık. İş birliği dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik

Netanyahu'dan beklenmedik açıklama
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi

Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
Trump'tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran'ın yanıtı hayli sert oldu

Trump 48 saat süre verdi, İran'ın tehdide yanıtı hayli sert oldu
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik

Netanyahu'dan beklenmedik açıklama
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Tuğçe, 14 yaşındayken zorla evlendirilmiş

Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Tuğçe, 14 yaşındayken zorla evlendirilmiş