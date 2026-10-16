Kızılay Edirne Şube Başkanı Baytar depremzede 2. sınıf öğrencisini ağırladı

Kızılay Edirne Şube Başkanı Baytar depremzede 2. sınıf öğrencisini ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, depremzede 2. sınıf öğrencisini şubede ağırlayıp hediye verdi. Baytar, öğrencinin azminin ilham verdiğini belirterek başarılar diledi; Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci de Baytar'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.
Türk Kızılay Edirne Şubesi çeşitli ziyaretlere ev sahipliği yaptı.
Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, depremzede 2. sınıf öğrencisini şubede ağırladı.
Baytar, öğrenciyle bir süre sohbet ederek eğitim hayatı ve hayalleri hakkında bilgi aldı.
Ziyaretin sonunda öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.
Baytar, öğrencinin azmi ve yaşam enerjisinin kendilerine ilham verdiğini belirterek eğitim hayatında başarılar diledi.
Öte yandan Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci de Baytar'ı ziyaret etti.
Ziyarette kurumlar arası çalışmalar ve yürütülen faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.