Türk Kızılaydan üniversitelilere "Anne Eli" iftarları

Türk Kızılay kadın gönüllüleri, üniversite eğitimi için ailelerinden uzakta yaşayan öğrencileri "Anne Eli" iftarlarında misafir ediyor.

Anne Eli iftarları, ramazan boyunca üniversite öğrencilerine aile sıcaklığını ve özledikleri ev yemeklerini tatmaları için vesile oluyor.

AA muhabirinin Türk Kızılaydan edindiği bilgiye göre, program kapsamında şu ana kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Antalya, Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa dahil 34 ilde toplam 62 iftar programı gerçekleştirildi.

İftar programlarında 3 bin 850 üniversite öğrencisi ağırlandı. Ramazan sonuna kadar ülke genelinde 100'den fazla "Anne Eli" iftar programının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

"Anne Eli" iftarları, Kızılay Kadın gönüllülerinin evleri, Kızılay il ve ilçe şube merkezleri ya da Kızılay gönüllü merkezlerinde düzenleniyor. İftar için çoğunlukla ev yapımı ve yöresel yemekler yapılıyor, gençlere yöresel yemeklerin tanıtıldığı ve birlikte hazırlandığı uygulamalı etkinlikler de gerçekleştiriliyor."

İftarlara katılan öğrenciler, gönüllü annelerin hazırladığı yemeklerin kendilerini evde hissetmelerini sağladığını ifade ederek, teşekkürlerini iletti.

Kızılay Kadın gönüllülerinin katkılarıyla yürütülen "Anne Eli" iftar programlarının, gönüllülüğün, dayanışmanın, aile sıcaklığının ramazan sofralarında buluştuğu gönüllü sosyal dayanışma modeli olarak ramazan boyunca ülke genelinde devam etmesi planlanıyor.