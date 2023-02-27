Kızılay Başkanı Kınık, canlı yayında 'Satılan çadırların parasını Ahbap'a iade edin' teklifine böyle yanıt verdi: Bakarız

Kızılay'ın depremin 3. gününde Ahbap'a çadır satmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, katıldığı canlı yayında eleştirilere yanıt verdi. Satılan 2 bin 50 çadırın Ahbap'a verilmeseydi AFAD'a verileceğini ifade eden Kınık, Ahmet Hakan'ın "O zaman Ahbap'ın parasını iade edin iş bitsin, çözülsün" sözleri üzerine "Bakarız, ona da bakarız" dedi. Bu sözler sosyal medyada gündem oldu.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin 3. gününde Ahbap Derneği'ne çadır satan Kızılay gündemden düşmüyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda "Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir" ifadelerini kullanan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, CNN Türk canlı yayınında yeni açıklamalarda bulundu.

"HABERİM YOKTU, ÖĞRENİNCE ELEŞTİRDİM"

Kınık, Kızılay'ın Ahbap'a çadır satmasıyla ilgili, "2050 çadırın AHBAP'a satıldığından haberim yoktu. Yetkili arkadaşlar inisiyatif alarak rutin bir işlem olarak gerçekleştirmişler. Öğrenince arkadaşları eleştirdim" ifadelerini kullandı.

"BAKARIZ"

Kınık'ın satılan 2 bin 50 çadırın Ahbap'a verilmeseydi AFAD'a verileceğini ifade etmesinin ardından Ahmet Hakan, "O zaman Ahbap'ın parasını iade edin iş bitsin, çözülsün" teklifinde bulundu. Kınık, bu sözlere "Bakarız, ona da bakarız" ifadeleriyle yanıt verdi.

Kınık'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu. İşte bazı tepkiler: