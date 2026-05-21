Türk Kızılay Avrupa Bölge Müdürü Kızanlık'tan Vali Soytürk'e ziyaret
Türk Kızılay Avrupa Bölge Müdürü Gülhayat Koç Kızanlık, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek 2025-2026 yılı çalışmaları ve kan bağış kampanyasını değerlendirdi.

Kızanlık ve Vali Soytürk makamda bir süre görüştü.

Ziyarette, Türkiye Kızılay Derneği Tekirdağ Şubesinin 2025 yılı çalışmaları değerlendirildi, ardından 2026 yılında yapılacak kan bağış kampanyası görüşüldü.

Kızanlık, daha sonra Avrupa Bölge Kan Merkezi kan alım faaliyetleri hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Ziyarette, Kızanlık'a, Türkiye Kızılay Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Mustafa Kasım Karakuş, Çorlu Kan Bağışı Merkezi Müdürü Emre Bağcı, Çorlu Kan Bağışçısı Kazanım Personeli Gökhan Çalışkan ve Avrupa Bölge Kan Merkezi Yöneticisi İbrahim Bağırtak eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
