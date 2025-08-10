Kızılağaç'ta Pikniğe Giden Genç, Kayalıklardan Düşerek Ayağını Kırdı

MUŞ'un Kızılağaç beldesinde kanyona pikniğe gidip, yürüyüşe çıkan Abdullah Güngör (24), kayalıklardan düşerek ayağını kırdı. Güngör, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Muş merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kızılağaç beldesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla pikniğe giden Güngör, bir süre sonra yürüyüşe çıktı. Kanyonda dengesini kaybeden Güngör, kayalıklardan düştü. Ayağını kıran genç, bulunduğu yerden çıkamayınca arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kızılağaç Belediyesi itfaiyesi, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarına belde halkı da destek verdi. Ekipler, Abdullah Güngör'ü sedyeyle bulunduğu yerden alarak güvenli bölgeye taşıdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Abdullah Güngör, hastaneye kaldırıldı.

Haber: Muhammed Sami MARAL / MUŞ