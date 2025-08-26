Kızık Köyü'nde Tarım Aletinin Devrilmesi Sonucu 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Karaman'ın Kızık köyünde tatil için ailesiyle bulunan 10 yaşındaki Mehmet Dural, üzerine tarım aleti devrildikten sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Karaman'ın merkeze bağlı Kızık köyünde üzerine tarım aleti devrilen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, tatil için ailesiyle köyde bulunan Mehmet Dural'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışması başlatan ekipler, Dural'ı dedesinin evinin arkasında, üzerine tarım aleti devrilmiş halde buldu.

Ağır yaralı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dural, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
