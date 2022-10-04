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Kız öğrenci yurdunun odasında korku dolu dakikalar! Gören öğrenciler çığlığı basıp kaçtı

Güncel Haberler

Edirne Selimiye Kız KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler, iddialara göre zehirli olduğu belirtilen bir böceğin yataklarında gezmesinin ardından çığlık çığlığa dışarı kaçtı.

Edirne'de bulunan Selimiye Kız KYK Yurdu'nda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KAÇTILAR

İddialara göre yataklarında zehirli olduğu belirtilen bir böceği gören kız öğrenciler, çığlık çığlığa dışarı kaçtı.

"İLAÇLANMASI GEREKİYOR"

Öğrenciler, böceğin kendilerine zarar verebileceğini ifade ederek, yurdun ilaçlanmasını talep etti. Yurt müdürlüğünden ise konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Güncel Haberler

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