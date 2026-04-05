Konya'da kız öğrenci yurdunun çevresinde polisten kaçan şüpheli yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, kız öğrenci yurdunun çevresinde dolaşırken polisi fark edip kaçmaya çalışan şüpheli kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Konya Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin, ilçedeki kız öğrenci yurdunun çevresinde yapılan rutin asayiş uygulaması sırasında bir şüphelinin ekipleri fark ederek kaçtığı bildirildi.

Şüphelinin, polisin "dur" ikazına uymaması üzerine ekipler tarafından havaya uyarı ateşi açıldığı, bunun üzerine yurtta kalan öğrencilerin kısa süreli panik yaşadığı kaydedildi.

Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin erkek öğrenci yurdunda kaldığı öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.