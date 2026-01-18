Haberler

'Kız meselesi' nedeniyle kuzenini falçata ile yaraladı

Güncelleme:
İnegöl ilçesinde, kız meselesi yüzünden yaşanan tartışma sonucu 18 yaşındaki Özgür K., kuzeni Yusuf E.'yi falçatayla yaraladı. Olay sonrasında kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kız meselesi nedeniyle Özgür K. (18), kuzeni Yusuf E.'yi (23) falçatayla yüzünden yaraladı. Olaydan sonra kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Mehmet Özsaraç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf E. ile teyzesinin oğlu Özgür K. arasında kız meselesi nedeniyle telefon görüşmesi sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkelenen Özgür K., kuzeni Yusuf E.'nin evinin önüne geldi. Özgür K., Yusuf E.'yi telefonla arayarak sokağa çağırdı. Sokakta buluşan iki kuzen konuşarak yürümeye başladı. Bu sırada yeniden yaşanan tartışmada Özgür K., yanında bulunan falçata ile Yusuf E.'yi yüzünden yaraladıktan sonra kaçtı.

Kanlar içinde kalan Yusuf E., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünde derin kesikler oluşan Yusuf E.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Özgür K.'yı ise kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
