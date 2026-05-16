Üniversite öğrencisine bıçaklı, sopalı saldırı kamerada
2 TUTUKLAMA
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada üniversite öğrencisi Emrullah C.'yi yaraladıkları gerekçesiyle Mustafa Burak Keskin (19) ile Mesut Aytaç (21) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Evren ŞAKI/KIRKAĞAÇ,(Manisa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı