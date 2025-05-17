Kız Kulesi Önlerinde Arızalanan Tekne Kurtarıldı
Üsküdar'da Kız Kulesi önlerinde arızalanan ve içerisinde 9 kişi bulunan tekne, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarılarak Harem'e götürüldü.
Üsküdar'da, Kız Kulesi önlerinde arızalanan, içerisinde 9 kişi bulunan tekne kurtarılarak, Harem'e götürüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kız Kulesi önlerinde arıza yaşayan ve içinde 9 kişi bulunan 9,5 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Harem'de emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel