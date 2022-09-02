Kız husumetinden çıkan kavgada bıçakla ağır yaralandı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan İsmail K. (23), ağır yaralandı. İsmail K.'nin, hastanede tedavisi sürerken, kendisini bıçaklayan S.Ü. (21) ise gözaltına alındı.

İddiaya göre, aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan S.Ü. ile İsmail K., dün saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle fırını arkasında karşılaştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.Ü. üzerinde bulunan bıçakla İsmail K.'yi göğüs ve karın bölgesinden bıçakladı. Kan içerisinde yere yığılan İsmail K., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla ilk olarak Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne, buradan da hayati tehlike kaydıyla Isparta SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. İsmail K.'nin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis tarafından elindeki suç aleti ile birlikte yakalanan S.Ü. ise ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.