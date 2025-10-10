Kız Çocukları Günü'nde Restoranındaki Etkinlikte Kız Çocuklarına Özel İkram

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde işletmecilik yapan Hatice Sarıgül, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla köyde yaşayan kız çocuklarını restoranında çiçeklerle karşılayıp yemek ikram etti.

İshak Paşa Sarayı yolu üzerinde restoran işleten Hatice Sarıgül, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında etkinlik düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen programda 20 kız çocuğu, köyden minibüsle restorana getirildi.

İşletme sahibi Sarıgül tarafından çiçeklerle karşılanan öğrencilere çeşitli yemekler ikram edildi, ardından pasta kesilerek günleri kutlandı.

"Kız çocuklarıyla daha çok bir araya gelmek istiyorum"

İşletmeci Hatice Sarıgül, AA muhabirine, kız çocuklarını ağırladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kız çocuklarının hayallerini desteklemenin ve onlara kendilerini özel hissettirmenin herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Sarıgül, şunları kaydetti:

"5 yıldır bu ilçedeyim. Doğubayazıtlı değilim ama tüm köylere geldim. Kız çocuklarıyla daha çok bir araya gelmek istiyorum. 1 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü hatırlamak amacıyla köy okulundan kız çocuklarımızı restoranımıza getirdik. Bu gün bir takvim değil bir hatırlatmadır. Her kız çocuğunun gülmeye, eğlenmeye, yaşamaya eşit şekilde hakkının olduğunu hatırlatmaya vurgu yapmak istiyorum. Coğrafyamızın tüm yerel değerlerine dokunduğumuz bu restoranda kız çocuklarımızı mutlu etmek için yaptığımız bu etkinliğe destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen'e teşekkür ediyorum."