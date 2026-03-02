Haberler

Kız arkadaşını 7 bıçak darbesiyle öldürdü

Kız arkadaşını 7 bıçak darbesiyle öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kız arkadaşı Mizgin Karademir'i 7 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen İsmail Ekin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız arkadaşı Mizgin Karademir'i 7 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İsmail Ekin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürülen Ekin, ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Ekin, çıkarıldığı mahkemede 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz

Milli Takım'ın maçı ücretsiz
İspanya bu iddiaları konuşuyor! Ademola Lookman'a taciz suçlaması

Lookman'ın hayatını karartacak suçlama
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yerde gözyaşlarını tutamadı

Çoğu çocuk binlerce kişiyi öldürüp 9 kişinin ölümüne dayanamadı
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz

Milli Takım'ın maçı ücretsiz
Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı

Olan biteni film izler gibi izleyen Avrupalılara ilk şokunu yaşattı
Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak

Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak