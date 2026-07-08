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Kocaeli'de alıkoyduğu kız arkadaşını yaralayan sanığın yargılanması sürdü

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Kocaeli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını evinde alıkoyup bıçakla ağır yaralayan H.D'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Adli Tıp raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin sürmesine karar verdi.

Kocaeli'de alıkoyduğu kız arkadaşını ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.D, müşteki Y.M.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumundan istenen kati raporun henüz mahkemeye ulaşmadığı belirtildi.

Sanık H.D. ise yaşananlar nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan değil, "kasten yaralama" suçundan yargılanmasını talep etti.

Mahkemeye heyeti, kati raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Körfez ilçesinde 30 Mayıs 2025'te H.D, kendisinden ayrılmak isteyen Y.M.Ö'yü evinde zorla alıkoymuş, darbedip bıçakla ağır yaraladığı kız arkadaşını baygın halde bir hastanenin acil servisinin önüne bırakmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan H.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kadına karşı tehdit" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
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