Kıyıköy'de Kuvvetli Rüzgar Balıkçılığı Etkiliyor
Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kıyıköy beldesinde devam eden kuvvetli rüzgar, Karadeniz'de yüksek dalgalar oluşturdu. Balıkçı tekneleri denize açılamıyor.
Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kıyıköy beldesinde iki gündür etkili olan rüzgar nedeniyle Karadeniz'de yüksekliği yer yer 2 metreye ulaşan dalgalar oluştu.
Dalgalar yüzünden balıkçı tekneleri, denize açılmakta güçlük çekiyor.
Küçük balıkçı tekneleri de hava muhalefeti sebebiyle iki gündür avlanmaya çıkamıyor.
Öte yandan limanda bulunanlar, boyu 2 metreye ulaşan dalgaları cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel