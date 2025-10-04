Haberler

Kıyıköy'de Kuvvetli Rüzgar Balıkçılığı Etkiliyor

Kıyıköy'de Kuvvetli Rüzgar Balıkçılığı Etkiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kıyıköy beldesinde devam eden kuvvetli rüzgar, Karadeniz'de yüksek dalgalar oluşturdu. Balıkçı tekneleri denize açılamıyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kıyıköy beldesinde iki gündür etkili olan rüzgar nedeniyle Karadeniz'de yüksekliği yer yer 2 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

Dalgalar yüzünden balıkçı tekneleri, denize açılmakta güçlük çekiyor.

Küçük balıkçı tekneleri de hava muhalefeti sebebiyle iki gündür avlanmaya çıkamıyor.

Öte yandan limanda bulunanlar, boyu 2 metreye ulaşan dalgaları cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Geceyi kıyamete çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM heyeti ile görüşen Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı

Öcalan'dan süreçle ilgili yeni mesaj! Bir noktayı özellikle vurguladı
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.