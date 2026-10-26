Kıyı Emniyeti, Haydarpaşa'da içinde 2 kişi bulunan tekneyi emniyete aldı

Kıyı Emniyeti, Haydarpaşa'da içinde 2 kişi bulunan tekneyi emniyete aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kadıköy Haydarpaşa önlerinde makine arızası yüzünden sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin emniyete alındığını duyurdu. Tekne, KEGM-19 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Haydarpaşa'da emniyete alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kadıköy Haydarpaşa önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin emniyete alındığını bildirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, "Haydarpaşa önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-19 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Haydarpaşa'da emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA