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Kıyı Emniyeti, Haydarpaşa'da içinde 2 kişi bulunan tekneyi emniyete aldı

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kadıköy Haydarpaşa önlerinde makine arızası yüzünden sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin emniyete alındığını duyurdu. Tekne, KEGM-19 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Haydarpaşa'da emniyete alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kadıköy Haydarpaşa önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin emniyete alındığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Haydarpaşa önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-19 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Haydarpaşa'da emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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