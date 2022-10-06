Kısmi seferberlikle askere alınan Ruslar savaş bölgesinde atış taliminde Güncel Haberler Rusya Devlet Başkanı Putin'in kısmı seferberlik kararı sonrası askere alınan Ruslar, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde eğitime tabi tutuldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in kısmı seferberlik kararı sonrası askere alınan Ruslar, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde eğitime tabi tutuldu. Kamuflaj giyip eğitim alanına çıkan yeni askerler, Ukrayna'nın doğusunda Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DPR) hakimiyetindeki bölgede muharebe eğitimi görüyor. Askerler, burada yangından korunma, el bombası atma ve silah tutuş eğitimleri görüp çeşitli koşullarda savaş taktiklerini öğreniyorlar. Güncel Kaynak: AA / Leon Klein Vladimir Putin Donetsk Ukrayna Güncel Haberler

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