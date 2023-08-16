Kısmet Apartmanı'nda Evlilik Planları ve Büyük Kaos

Kısmet Apartmanı sakinleri Taner'le Roza'nın evlenebilmesi için seferber olur. Melike kendine bir iş kurmaya karar verir. Taner, Efe'nin babasını görmesini sağlar. Ancak sonuçlar beklenmedik bir şekilde gelişir ve Efe'nin dönmemesi büyük bir kaosa sebep olur.

Kısmet Apartmanı sakinleri Taner'le Roza'nın evlenebilmesi için seferber olur. Taner, Roza'nın artık daha fazla ağlamaması için Ukrayna'daki akrabalarını getirtme planları yapar.

Melike kendine bir iş kurmaya karar verir. Doğan'la Melike öpüşmeleri hakkında nihayet yüzleşirler. Taner, Efe'nin iki saatliğine de olsa babasını görmesini sağlar.

Ancak sonuçlar hiç de tahmin ettiği gibi olmayacaktır. Efe'nin geri dönmemesi tüm Kısmet Apartmanı'nda büyük bir kaosa sebebiyet verir.