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MEB, amacı dışında faaliyet gösteren kurslar için harekete geçti

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Resmi iznini "kişisel gelişim kursu" olarak alan ancak öğrencileri liselere ve yükseköğretime geçiş için düzenlenen sınavlara hazırladığını iddia ederek amacı dışında faaliyet gösteren kursların kapatılması için işlem başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kurum açmak için resmi izinlerinin dışında öğrencileri liselere ve yükseköğretime geçiş için hazırladığını iddia eden içeriğe sahip eğitim faaliyeti yürüten bazı kişisel gelişim kurslarına ilişkin şikayetler aldı. Bunun üzerine Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner imzasıyla 81 il Valiliğine, bu kurumlara yönelik yaptırımların yer aldığı yazı gönderildi.

Yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, ülkedeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmesi gerektiği, resmi, özel ya da gönüllü her türlü kuruluşun eğitim faaliyetlerinin de Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabi olduğunun yer aldığı hatırlatıldı ve Bakanlığın bu faaliyetlerine ilişkin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alan ilgili hükümlere yer verildi.

KURUM AÇMA İZİNLERİ DOĞRULTUSUNDA FAALİYET GÖSTERİLMELİ

Yazıda, kanunda açık şekilde tanımı yapılan "çeşitli kurslar", "özel öğretim kursu" ve "sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinin" kurum açma izinleri doğrultusunda faaliyet göstermeleri, kursiyer kayıtlarını buna göre yapmaları gerektiğine vurgu yapıldı. Bunun dışında farklı bir kurum türünde faaliyet göstermek isteyenlerin gerekli şartları yerine getirerek dönüşmeleri, aksi durumda kurum açma iznini amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının kanun hükümleri doğrultusunda iptal edileceği hususunda gerekli bilgilendirmenin bu yıl içinde yapıldığı hatırlatıldı.

ÇALIŞMA RUHSATLARI İPTAL EDİLECEK

"Özel öğretim kursları", "sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri" ile "çeşitli kurslar" kapsamında faaliyet gösteren kişisel gelişim kurslarının faaliyetleri hakkında valiliklerce gerekli denetim ve takibin hassasiyetle yapılması istendi. Ayrıca yazıda, kurum açma iznini amacı dışında kullanan kurumlar hakkında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun "Kurum açma izni verilen kurumlardan iki yıl içerisinde faaliyete başlamayan, faaliyete başladıktan sonra yönetmelikte belirtilen süreden daha fazla izinsiz ara veren veya söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir." hükmü doğrultusunda işlem yapılması istendi.

Öte yandan, amacı dışında faaliyet gösteren kişisel gelişim kurslarının yanı sıra amacına uygun davranmayan ve seviyesine uygun kayıt almayan sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri ile özel öğretim kurslarının da faaliyetlerine de son verilecek.

MEB, amacı dışında faaliyet gösteren kurslar için harekete geçti
Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

Kişisel Gelişim Politika Eğitim Güncel Hukuk

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Yorumlar (13)

Temel Temel:

ilk öğretim okullarında sınıfındaki öğrencilere okul son dersinden sonra her ay para karşılığı aynı öğretmen tarafından verilen kurslar ne olacak. sadece verdiği ödevleri yaptırıyor. her ay para topluyorlar. normal ders saatlerinde öğretemediğini sabah 08.30 dan saat 14.00 kadar derste kalmış zihni yorulmuş öğrenciye o saatten sonra ne verebilir.amaç para,para,para

96
15
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Dağıstan:

Merdiven altı Kur'an kurslarına , kaçak açılan yabancı okullarına , dernek ,cemaatlerin kaç okuluna veya yurduna müdahale edebilecek siniz ? Önce vatandaşın yasal ihtiyacı olanlar karşılanmalı

45
13
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Süleyman Şanalır:

Milli Eğitim'in okullarda verdiği eğitim kalitesi yükseltilirse insanlar çocuklarını özel okula ve özel kurslara vermek zorunda kalmazlar 40-50 kişilik sınıflarda çocuklara eğitim vermeye çalışıyorsunuz

53
2
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Ali Tokgönül:

Bol, bol yazmışsınız " amacı dışında faaliyette bulunmak " diye ... Dışı olan faaliyet ne imiş hiç yazmamışsınız .

49
4
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Sansasyonel Salvo:

HANGİ MEB ? Turkiyede doğmak korkunç bir anektoddur .

37
12
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Er San:

Amacı dışında faaliyet gösteren cemaat ve tarikat kursları da kapatılacak mı? Tek amacları kendilerine hoca yetiştirip Türkiyenin her yerine yayılan kurslara atamak olan bu örgütle asıl kapatılması gereken kurslardır .

15
5
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Fahrenheit i:

Çünkü okulların amacı köle yetiştirmek, insanları geliştirmek değil.

12
3
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Ömer:

Sayın bakan Kişisel Gelişim Kurslarının hepsi merdiven altı dersane durumunda. Sözde öğrencileri Üniversiteye hazırlık adı altında faliyat gösteriyorlar.

5
1
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E Demir:

Çocuğum ilk okula gidiyor, öğretmeni okul sonrasında kurs açtı 14:30 ile 17:00 arası bizden ek ücret alarak kurs veriyor. Ödevlerini yapıyorlar. Bu topladığı para az geldiki şimdide dişarida özel etüt merkezi açtı ve orada aynı işi çok çok daha fazla ücret ile yapıyor. Nasıl devlet memurluğu bu hani devlet memuru ek iş yapamazdı. Bildiğin ek iş.

3
1
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Hsn:

Kusura bakmsınlar ama bu konuda hükümet çuvalladı,hani dershaneler kapatılmıştı bu konu o dönem çok büyük olay olmuştu ve doğru bir karardı ama kurs adı altında hepsi faaliyetlerine devam ediyor bu nasıl iş?Sadece isim değiştirdiler dershane değil hazırlık kursu oldular hani kapatılmıştı bunlar ey yetkililer...

2
1
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