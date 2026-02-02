Haberler

Komor Adaları bayraklı kargo gemisi Sarıyer'de karaya oturdu

Güncelleme:
Komor Adaları bayraklı 100 metrelik 'Razouk' isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında karaya oturdu. Gemiden herhangi bir kurtarılma talebi gelmediği için Kıyı Emniyeti ekipleri müdahalede bulunamadı.

Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı kargo gemisi, kurtarılma talebinde bulunmadı.

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan demirlemek üzere İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, dün gece Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Kargo gemisinden herhangi bir kurtarılma talebi gelmediği, ekiplerin bu nedenle müdahalede bulunamadığı ancak tedbir amaçlı bölgede konumlandıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
