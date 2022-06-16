Kışın piknik alanına inen domuz sürüsüne yavrular eklendi - Haberler

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Kışın piknik alanına inen domuz sürüsüne yavrular eklendi

İhlas Haber Ajansı - Emre Binakuran - Güncel
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Kışın piknik alanına inen domuz sürüsüne yavrular eklendi Aç kalan aile tabiat parkına indi Balıkesir'de kış aylarında aç kaldıkları için Değirmenboğazı Piknik Alanına inen ve çöplerden beslenen domuzlar yine kameralara takıldı.

Kışın piknik alanına inen domuz sürüsüne yavrular eklendi

Aç kalan aile tabiat parkına indi

BALIKESİR - Balıkesir'de kış aylarında aç kaldıkları için Değirmenboğazı Piknik Alanına inen ve çöplerden beslenen domuzlar yine kameralara takıldı. Aradan geçen ayların sonunda domuzların orman içinde ürediği görülürken, sürüdeki yavrular dikkat çekti.

Balıkesirlilerin hafta sonu piknik yapmak için doldurduğu Değirmen Boğazı piknik alanında domuzlar yine kendini gösterdi. Kış mevsiminde ve en son Mayıs ayı içinde insanların piknik yaptığı alana inen ve çöplerden yiyecek arayan domuz sürüsü genişledi. Daha önce 7-8 civarında domuz kameralara takılıp vatandaşın ilgisini çekerken, önceki gece piknik alanına yeniden inen domuz sürüsündeki yavrular dikkat çekti. 15 yavru ile 10'a yakın yetişkin domuz görüldü. Domuzlar karınlarını doyurmaya insanların mangal yaptıkları yere kadar inerken, çöpte bırakılan artıklar ile karınlarını doyurduğu kameralara takıldı. Sürü çöpleri karıştırdıktan sonra ormanlık alanda kayboldu. Sürüde bulunan domuz yavrularının çokluğu ise dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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