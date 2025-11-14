Haberler

Kış Lastiği Uygulaması 15 Nisan'a Kadar Zorunlu

Kış Lastiği Uygulaması 15 Nisan'a Kadar Zorunlu
Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Nisan'a kadar geçerli olacağını açıkladı. Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu hale getirildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının yarın başlayıp 15 Nisan'da sonlanacağını duyurdu. Uraloğlu, "Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'nin 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı. Bakan Uraloğlu, 1 Aralık -1 Nisan tarihlerini kapsayan zorunlu kış lastiği uygulamasını, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım-15 Nisan tarihleri olarak güncellediklerini, böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardıklarını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığını belirterek "Kazaları önlemede hayati öneme sahip. Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının Valiliklerce belirlendiğini kaydederek "Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak" dedi.

'UYGUN EKİPMANLA SEYAHAT EDELİM'

Bakan Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Uraloğlu, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini anımsatarak, "Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor; yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
