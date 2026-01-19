Yolu kapalı köyde rahatsızlandı, 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
İlçeye bağlı Oyuklu köyünde yaşayan İrfan Varli, rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun kar ve tipinin geçit vermediği bölgede İl Özel İdaresi ekiplerinin açtığı yolda ambulansla ilerleyen sağlık ekipleri, yaklaşık 3 saatin ardından hastaya ulaşabildi.
Ekipler tarafından evinden alınan İrfan Varli, ilk müdahalesi ambulansta yapıldıktan sonra Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İrfan Varli'nin durumunun takip edildiği bildirildi.