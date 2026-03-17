Karadeniz'de 4 mevsim kulaç atıyor

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Ahmet Mamin, son 5 yıldır her mevsim Karadeniz'in soğuk sularında yüzerek sağlığını koruyor. Dondurucu soğuğa rağmen yüzmeyi alışkanlık haline getiren Mamin, sağlık sıkıntısı olmayan herkese bu alışkanlığı tavsiye ediyor.

Pazar ilçesinde yaşayan Ahmet Mamin, ilerleyen yaşına rağmen gündelik sporunun yanı sıra yüzmede gösterdiği performansla dikkati çekiyor. 5 yıldır yaz-kış demeden her sabah erken saatlerde yürüyüş yaparak güne başlayan Mamin, gündelik spor alışkanlığını denizde yüzerek tamamlıyor. Ramazan ayında koşu yerine tempolu yürüyüş yapmayı tercih eden Mamin, ardından kendini Karadeniz'in soğuk sularına bırakıyor. Kış aylarında da dondurucu soğuğa rağmen yüzen Mamin, alıştığı soğuk suyun kendini zinde tuttuğuna inanıyor.

'KENDİMİ ZİNDE HİSSEDİYORUM'

Dört mevsim denize girdiğini anlatan Mamin, "Rize'nin Pazar ilçesinde yaşıyorum. Dört mevsim denize giriyorum. Sabah kalkıp, 10 kilometre koşuyorum. Ramazan ayında olduğumuz için yürüyüş yapıyorum, daha sonra denize girip, yüzüyorum. Sağlık sıkıntısı olmayan herkese tavsiye ederim. Kendimi çok, iyi zinde hissediyorum. Çok faydasını gördüm. Su soğuk; 9'la 5 derece arasında değişiyor. Su bayağı soğuk olsa bile güzel, insanların soğukla arkadaş olması iyi" diye konuştu.

5 yıldır denize girdiğini belirten Mamin, yaz aylarında daha uzun mesafe yüzdüğünü söyleyerek, "Yazın daha güzel etkinlikler yapıyoruz. Pazar Kız Kulesi'nden atlayıp, buraya kadar yüzüyoruz. Yaklaşık 6 kilometre ediyor. Kışın da ortalama günlük 2 kilometre yüzüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı

Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı! Mücteba Hamaney...
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu

Bakan Şimşek korkutan senaryoyu açıkladı: Savaş devam ederse...
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti

Bu kez komşu komşuyu vurdu! 400 kişi feci şekilde can verdi
5 ülkeden İsrail'e 'Lübnan'a kara harekatına son ver' çağrısı

5 ülke Netanyahu'ya resti çekti: Kara harekatına hemen son verin
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar

İnsanlığın bittiği anlar kamerada
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti

Bu kez komşu komşuyu vurdu! 400 kişi feci şekilde can verdi
Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin

Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin
Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır

Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır