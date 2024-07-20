Üye Girişi
Haberler

Kırşehirli Kıbrıs Gazisi: Halk askeri araçlara koli koli yiyecek verdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehirli Kıbrıs Gazisi Kemal Parlak, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını anlattı. Harekata giderken Türkiye'deki insanların askeri araçlara koli koli gıda yardımında bulunduğunu söyleyen Parlak, bu yardımın kendisini çok duygulandırdığını belirtti.

Kırşehirli Kıbrıs Gazisi: "Harekat için giderken, halk askeri araçlara koli koli yiyecek verdi"

KIRŞEHİR - Kırşehirli Kıbrıs Gazisi Kemal Parlak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl döneminde yaşadıklarını anlattı.

Harekata giderken Türkiye'de ki insanların askeri araçlara koli koli gıda yardımında bulunduğunu ve bu yardımın o yaşlarda kendisini çok duygulandırdığını söyledi. Muharip Gazi Kemal Parlak, "Ben karayoluyla Mersin'e gittim. Yirmili yaşlarda çok duygulu anlar yaşadım. Türk halkı askeri araçlara koli koli evlerinde ne varsa verdi. Bu durum beni duygulandırdı" dedi.

Harekatın parolası: "Ayşe Tatile Çıksın"

50 Yıl önce yirmili yaşlarında Ankara'da askerken Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Kırşehirli Parlak, harekatın başlama parolasının 'Ayşe Tatile Çıksın' olduğunu ifade etti. Açıklamasında yaşadığı duygu dolu anları anlatan Parlak, "Bu duygu anlatılmaz ve yaşanır. Türk Milleti aziz ve büyük bir millet. Ankara'dan Silifkeye giderken halk evinde olanları askeri araçlara dağıttı. Ayşe Tatile Çıksın cümlesiyle savaş başlatıldı. İnsan, genç yaşta olduğundan bu duyguları da çok değişik yaşadık" diye konuştu.

Parlak Kırşehir'de Muharip Gaziler Derneği Başkanlık görevini yürütüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kıbrıs Barış Harekatı Kemal Parlak Kırşehir Türkiye Kıbrıs Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

 Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar

İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title