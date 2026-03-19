Kırşehir Valisi Demiryürek, jandarma personeliyle iftar yaptı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, il jandarma komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında jandarma personeliyle bir araya geldi. Ramazan ayının son iftarında askerlerin önemli görevlerine vurgu yaparak, bayram mesajları iletti.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Jandarma Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Kırşehir Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı'nda düzenlenen programda, Vali Demiryürek, bir süre jandarma personeliyle sohbet etti.

Demiryürek, burada yaptığı konuşmada, ramazanın son iftarını jandarma personeliyle yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Milletin emaneti olan askerlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Demiryürek, "Sizin yaptığınız iş çok kıymetli bir iştir. Hepinize hayırlı vazifeler dilerim. Askerlik görevinin kazasız, belasız, yüksek vazife bilincinde ve sağlıkla ikmal edilerek tamamlanmasına temenni ediyorum. Görüştüğünüzde ailelerinize de bizim selamlarımızı iletirseniz seviniriz. Onların emaneti olarak sizlerin bizde yeri apayrıdır. Hepinize hayırlı bayramlar, sağlık sıhhat diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Demiryürek ve protokol üyeleri, jandarma personelinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu

Tehditler savururken, İsrail'in kalbine füze yağdırdılar
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz

İran'a kara operasyonu iddiasına yanıtı çok net oldu
Haberler.com
500

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
Ramazanın son günü Kabe'de yağmur altında dua

Görüntüler Mekke'den! Adeta göz gözü görmedi
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Real Madridli yıldızın eşinden esprili paylaşım: Her hamile kaldığımda performansı artıyor

"Her hamile kaldığımda eşimin performansı yükseliyor"
Osimhen için kritik gün

Osimhen'de yeni gelişme