Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince mevlit programı düzenledi

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, Şehitler Haftası kapsamında mevlit programı düzenledi.

Dernek binasında yapılan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

Burada konuşan Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilere de şifa diledi.

Şehitler Haftası dolayısıyla şehit aileleri ve yakınlarının katılımıyla mevlit programı düzenlediklerini dile getiren Kılıçaslan, "Aziz şehitlerimiz, bu vatanın toprağına isimlerini kanlarıyla yazmış, bayrağımızı yere düşürmemek için canlarını hiçe saymış kahramanlarımızdır. Onların emanetine sahip çıkmak, sadece bir görev değil, vicdan borcudur. Bu büyük emanetin bilinciyle hareket ediyor, aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bizler, şehitlerimizi ne unuturuz ne de unuttururuz." ifadelerini kullandı.

Programa katılan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da bu anlamlı hafta vesilesiyle, her daim yanlarında oldukları gibi şehit aileleriyle bir kez daha buluştuklarını belirtti.

Yapılan duanın ardından yemek ikram edildi.

Programa, şehit yakınları ve gaziler, AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı İbrahim Küçükdeveci ve Kadın Kolları Başkanı Fatma Yılmaz katıldı.