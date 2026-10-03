Kırşehir-Kayseri kara yolunda durdurulan tırın motor numarası başka araca ait çıktı

Kırşehir-Kayseri kara yolunda durdurulan tırın motor numarası başka araca ait çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir-Kayseri kara yolunda Jandarma denetiminde durdurulan tırın şasi numarasının kesilerek değiştirildiği, motor numarasının başka araca ait olduğu belirlendi. Tır yediemin otoparkına çekilirken olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.
Kırşehir'de yol uygulamasında şasi numarası değiştirilmiş ve motor numarası başka bir araca ait tır ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir- Kayseri kara yolunda kontrol ve trafik denetimi gerçekleştirdi.
Bu kapsamda durdurulan bir tırın yapılan sorgu işleminde, şasi numarasının kesilerek değiştirildiği, motor numarasının ise başka bir araca ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatılırken, tır yediemin otoparkına çekildi.
Kaynak: AA