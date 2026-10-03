Kırşehir-Kayseri kara yolunda durdurulan tırın motor numarası başka araca ait çıktı

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Kırşehir'de yol uygulamasında şasi numarası değiştirilmiş ve motor numarası başka bir araca ait tır ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir- Kayseri kara yolunda kontrol ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda durdurulan bir tırın yapılan sorgu işleminde, şasi numarasının kesilerek değiştirildiği, motor numarasının ise başka bir araca ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatılırken, tır yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: AA