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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Okul Çevresinde Denetim Gerçekleştirdi

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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul çevresinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde şüpheliler ve servis sürücüleri incelendi, idari işlem yapıldı ve cezalar uygulandı. Ayrıca, öğrenci velileri ve servis sürücülerine narkotik ekiplerince bilgilendirme yapıldı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul çevresinde denetim gerçekleştirdi.

75 personelden oluşan 21 ekip denetimlerde, okul ile ilişkisi olmayan şüphelileri ve servislerin sürücülerini inceledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince liselerin çevresindeki 43 kişi kontrol edildi. Okul ile alakası bulunmayan 3 kişiye idari işlem yapıldı.

Kontrollerde 2 okul servis sürücüsüne belge eksikliğinden 3 bin 12 lira ceza uygulandı. 2 motosiklet sürücüsüne ise işlem yapılarak, araçlar trafikten men edildi.

Ayrıca, okul çevresindeki öğrenci velilerine ve servis sürücülerine narkotik ekiplerince bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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