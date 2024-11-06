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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nden Suçla Mücadele İçin 5 Yeni Proje

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nden Suçla Mücadele İçin 5 Yeni Proje
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 başında suç ve suçlularla mücadele amacıyla hazırladığı 5 projenin detaylarını paylaştı. Projeler, toplumun çeşitli kesimlerine hitap ederek trafik kazalarından dilenciliğe kadar farklı konularda önemli kazanımlar sağlamayı hedefliyor.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğünce 2024'ün başında suç ve suçlularla mücadeleye yönelik hazırlanan 5 projenin değerlendirmesi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen toplantıda, ocakta başlanan projelerin amaçları ve sonuçları hakkında bilgi verildi.

Yürüttükleri projelerin mahalle sakinlerinden esnaflara, kamu görevlilerinden öğrencilere, kadınlardan çocuklara kadar toplumun her yaş ve kesimine odaklandığını aktaran İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, her alanda tüm suçlarla mücadele etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kartal, Trafikte Etkin Eğitim Projesi ile trafik kazalarına, Güvenli Gelecek İçin Bilinçli Toplum Projesi ile tüm suçlara, Düğün Günün Hüzün Günün Olmasın Projesi ile havaya ateş etme olaylarına, Dilenciliğin Önlenmesi ve Sosyal Destek Projesi ile haksız kazanç teminine, Çevik Kuvvet Eğitim ve Performans Projesi ile de toplumsal olaylara yönelik önemli kazanımlar elde ettiklerini dile getirdi.

Trafikte Etkin Eğitim Projesi kapsamında 12 anaokulunda 500 öğrenciye ulaştıklarını anlatan Kartal, Güvenli Gelecek için Bilinçli Toplum Projesi ile 1419 kişiyi, Dilenciliği Önleme ve Sosyal Destek Projesi ile de 4 bin 974 kişiyi bilgilendirdiklerini ifade etti.

Dilencilik yaptığı tespit edilen 65 kişiye işlem yapıldığını belirten Kartal, Düğün Günün Hüzün Günün Olmasın Projesi kapsamında ise farklı tarihlerde yakalanan ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve fişekler muhafaza altına alınarak 2 bin 35 kişinin bilgilendirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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