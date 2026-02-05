Haberler

KAEÜ ile İl Müftülüğü arasında "Kırşehir Diyanet Gençlik Merkezi" işbirliği protokolü imzalandı

Güncelleme:
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve İl Müftülüğü, 'Kırşehir Diyanet Gençlik Merkezi' için işbirliği protokolü imzaladı. Merkez, gençlerin manevi ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ve İl Müftülüğü arasında, "Kırşehir Diyanet Gençlik Merkezi" işbirliği protokolü imzalandı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve İl Müftüsü Mustafa Tekin, bir araya gelerek protokolü imzaladı.

KAEÜ Kampüs Camisi altında faaliyet gösterecek Kırşehir Diyanet Gençlik Merkezi için hazırlanan protokolle, gençlerin manevi, ahlaki ve insani değerlerinin güçlendirilmesi, sosyal ve kültürel etkinliklerle kişisel gelişimlerine destek olunması hedefleniyor.

Merkez bünyesinde öğrencilere yönelik eğitsel projeler, manevi rehberlik faaliyetleri ve gençlerin beden ile ruh sağlıklarını geliştirecek ortak çalışmalar yürütülecek.

Rektör Karahocagil, imzalanan protokolün öğrencilerin hem akademik başarısına hem de sosyal hayatına katkı sağlayacağına inandığını belirterek, üniversite ve şehir için hayırlı olmasını temenni etti.

İl Müftüsü Tekin de merkezle gençliğin dinamizmi ve manevi değerlerin buluşacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
