Kırşehir'deki Anaokulu Öğrencilerinden Cumhuriyet Kutlaması

Kırşehir'de anaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in ilan edilişinin temsili gazetesini vatandaşlara dağıttı.

Kırşehir Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Cumhuriyet'in ilan edilişini duyuran temsili gazete hazırladı.

Dönemin kıyafetlerini giyen 27 öğrenci, gazete dağıtımı için Cacabey Meydanı ve Ankara Caddesi'ne geldi.

Anaokulu öğretmenlerinden Fırat Arslan, gazetecilere, Cumhuriyet'in 7'den 70'e kutlandığını göstermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Cumhuriyet'in ilan edildiği tarihteki gazeteciler gibi hazırladıklarını belirten Arslan, "Öğrencilerimiz sadece Cumhuriyet'i öğrenmekle kalmayacaklar, aynı zamanda yaşayacaklar." dedi.

Öğretmenlerden Yasemin Vurgun Dağlı ise Cumhuriyet'in ilanını öğrencilerle canlandıracaklarını ifade etti.

Çocuklarla beraber o döneme giderek Cumhuriyet'in sesini haykıracaklarını vurgulayan Dağlı, "Sadece etkinlik değil, o zamanın ruhunu da işlemek istedik. Çocuklarımız ellerinde gazetelerle, 'Yazıyor yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor' diyerek vatandaşlara gazeteleri dağıtacaklar." diye konuştu.

Öğrencilerden Defne Gevrek, Arya Macar ve Aslı Ceren de Cumhuriyet'le ilgili gazete dağıtmaya geldiklerini kaydetti.

Daha sonra öğrenciler, "yazıyor, yazıyor" şeklinde seslenerek gazeteyi dağıttı.

Gazeteleri alan vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, öğrencileri tebrik etti.