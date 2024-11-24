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Kırşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kırşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde 1 tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde 1'i tır 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kırşehir-Nevşehir kara yolu Mucur ve Hacıbektaş ilçeleri arasında sürücü ve plakası öğrenilemeyen tırın manevra yapması sonucu arkadan gelen 6 otomobil duramayarak çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan M.İ. (50), A.B. (6), E.B. (9), H.B. (55) ve A.B. (38) Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya nedeniyle kısa süreli trafiğe kapanan karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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