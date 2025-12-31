Haberler

Kırşehir'de yılbaşında 2 bin 253 kolluk kuvveti görev yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yeni yılın huzur ve güven içinde geçmesi için il genelinde 2 bin 253 kolluk kuvvetinin görev alacağını açıkladı. Jandarma ve polis ekipleri, 46 kişilik hazır kuvvetle birlikte sahada olacak.

Kırşehir'de yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 bin 253 kolluk kuvveti görevde olacak.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yazılı açıklamasında, yeni yıla huzur ve güven içinde girilmesi için Kırşehir'in her noktasında görev başında olduklarını bildirdi.

İl genelinde alınan tedbirlerle sahada olduklarını anlatan Demiryürek, 1113 jandarma ve 1140 polis olmak üzere 2 bin 253 personelin görev yapacağını kaydetti.

Vali Demiryürek, 46 personelden oluşan jandarma hazır kuvvetin de oluşturulduğunu belirterek, aralarında yaya devriye birimlerinin de olduğu jandarma ve emniyetten 732 ekibin yanı sıra, 289 jandarma ve emniyet aracıyla sahada olacaklarını dile getirdi.

Huzuru bozmaya yeltenenlere asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Demiryürek, görevi başındaki tüm mesai arkadaşlarına, kahraman jandarma ve emniyet teşkilatına kolaylıklar diledi.

Demiryürek, 2026 yılının ülkeye, millete, tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve bereket getirmesini temenni ederek, tüm Kırşehirlilerin yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye

Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürü hakkında yeni gelişme
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi