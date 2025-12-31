Kırşehir'de yılbaşında 2 bin 253 kolluk kuvveti görev yapacak

Kırşehir'de yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 bin 253 kolluk kuvveti görevde olacak.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yazılı açıklamasında, yeni yıla huzur ve güven içinde girilmesi için Kırşehir'in her noktasında görev başında olduklarını bildirdi.

İl genelinde alınan tedbirlerle sahada olduklarını anlatan Demiryürek, 1113 jandarma ve 1140 polis olmak üzere 2 bin 253 personelin görev yapacağını kaydetti.

Vali Demiryürek, 46 personelden oluşan jandarma hazır kuvvetin de oluşturulduğunu belirterek, aralarında yaya devriye birimlerinin de olduğu jandarma ve emniyetten 732 ekibin yanı sıra, 289 jandarma ve emniyet aracıyla sahada olacaklarını dile getirdi.

Huzuru bozmaya yeltenenlere asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Demiryürek, görevi başındaki tüm mesai arkadaşlarına, kahraman jandarma ve emniyet teşkilatına kolaylıklar diledi.

Demiryürek, 2026 yılının ülkeye, millete, tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve bereket getirmesini temenni ederek, tüm Kırşehirlilerin yeni yılını kutladı.