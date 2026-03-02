Haberler

Kırşehir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

Kırşehir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçmen kaçakçılığına karşı yaptığı denetimlerde 19 düzensiz göçmeni yakaladı. 903 kişinin sorgulandığı denetimlerde, vatandaşlara izinsiz göçmen çalıştırmamaları konusunda da uyarılar yapıldı.

Kırşehir'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 40 ekip ve 120 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 903 kişinin sorgusu yapıldı, 15 metruk bina ile 22 umuma açık yer kontrol edildi.

Denetimlerde yabancı uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan köylerde de denetim yapan jandarma ekipleri, vatandaşları izinsiz ve kaçak yollarla düzensiz göçmen çalıştırmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı

Lisede dehşet! 2 öğretmenini ve arkadaşını bıçakladı
Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi

Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu

İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı

Lisede dehşet! 2 öğretmenini ve arkadaşını bıçakladı
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor

Savaşta Avrupa cephesi açılıyor! Masa kuruldu, karar an meselesi