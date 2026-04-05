Kırşehir'de 27 siteye erişim engeli getirildi
Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 27 internet sitesine erişim engeli getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışması yaparak bu siteleri tespit etti ve Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla engelleme işlemleri başlatıldı.
Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner