Otobüste sigara görüntülerine 21 bin liralık ceza

Sosyal medyada paylaşılan şehirler arası yolcu otobüsünde sigara içildiğine ilişkin görüntülerin ardından inceleme başlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ilgili firmaya 21 bin 333 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve denetim sürecinin yürütüldüğü belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda görüntülerde yer alan firmanın tespit edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu firmaya 21 bin 333 lira tutarında idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı