Otobüste sigara görüntülerine 21 bin liralık ceza
Sosyal medyada paylaşılan şehirler arası yolcu otobüsünde sigara içildiğine dair görüntüler üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı inceleme başlattı ve ilgili firmaya 21 bin 333 lira idari para cezası uygulandı.
Sosyal medyada paylaşılan şehirler arası yolcu otobüsünde sigara içildiğine ilişkin görüntülerin ardından inceleme başlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ilgili firmaya 21 bin 333 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve denetim sürecinin yürütüldüğü belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda görüntülerde yer alan firmanın tespit edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu firmaya 21 bin 333 lira tutarında idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ANKARA