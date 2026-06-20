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Herkes tişört giyerken Montella'nın maç kombini olay oldu

Herkes tişört giyerken Montella'nın maç kombini olay oldu
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A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından eleştirilerin hedefindeki Vincenzo Montella, bu kez saha kenarındaki kıyafetiyle gündem oldu. Haziran sıcağında kazak ve ceketle görüntülenen İtalyan teknik adam için yapılan yorumlar binlerce kez paylaşıldı.

  • A Milli Futbol Takımı, Avustralya ve Paraguay mağlubiyetlerinin ardından Dünya Kupası'na erken veda etti.
  • Teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay maçında sıcak havaya rağmen kazak, gömlek ve ceket giymesi nedeniyle sosyal medyada eleştirildi.
  • Montella, hem taktik tercihleri hem de kıyafetiyle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ve Paraguay mağlubiyetlerinin ardından Dünya Kupası'na erken veda etmesi futbol kamuoyunda büyük hayal kırıklığı yarattı.

Paraguay karşısında rakibin uzun süre 10 kişi mücadele etmesine rağmen gol bulunamaması, eleştirilerin teknik direktör Vincenzo Montella üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu.

İSTİFA ÇAĞRILARI GÜNDEMDE

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada çok sayıda taraftar Montella'yı eleştiren paylaşımlarda bulundu. Oyuncu tercihleri, maç içindeki hamleleri ve turnuva boyunca ortaya konan futbol nedeniyle İtalyan teknik adam için istifa çağrıları yapıldı.

BU KEZ KIYAFETİ GÜNDEM OLDU

Tepkiler sadece saha içiyle sınırlı kalmadı. Paraguay maçında saha kenarında kazak, gömlek ve ceketle görüntülenen Montella'nın kıyafet tercihi de sosyal medyada gündem oldu. Haziran ayındaki sıcak hava şartlarına rağmen kalın kıyafetler tercih etmesi dikkat çekti.

PAYLAŞIMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Sosyal medyada paylaşılan gönderilerden biri kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Bir kullanıcı paylaşımında, "Herkesin kısa kollu tişört giydiği havada; gömlek, kazak, ceket üst üste giydiği için en kısa zamanda bir doktora görünmeli. Bu psikolojik rahatsızlığı ifade eder" ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı ise, "Lavuk 40 derece havada kazak ve çeker giyiyor. Daha ne kıyafet giyeceğini bilemeyen adama milli takım emanet ettik" yorumunu yaptı.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERDEN BİRİ OLDU

Paraguay yenilgisi sonrasında hem taktik tercihleri hem de saha kenarındaki görüntüsü nedeniyle gündeme gelen Montella, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na gol atamadan veda etmesinin ardından tepkilerin odağındaki İtalyan teknik adamla ilgili paylaşımlar art arda gelmeye devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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