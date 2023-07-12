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Kırşehir'de Yangın Çıkan Tarlada Traktör Devrildi, Çiftçi Hayatını Kaybetti

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Kırşehir'in Boztepe ilçesinde çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkan çiftçi Mustafa Baran, traktörü şarampole devirerek hayatını kaybetti. Yangın ise 2 saat süren müdahale sonucunda söndürüldü.

KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangına müdahale için yola çıkıp, traktörü şarampole devrilen çiftçi Mustafa Baran (55), hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fahrettin Toker - Güncel

Kırşehir Güncel Haberler

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