Kırşehir'de nitelikli yağma operasyonu: 4 tutuklama

KIRŞEHİR'de iş yerine çağırdıkları kişileri zorla alıkoyup, darbederek üzerlerindeki paraları gasbettikleri iddia edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında alınan müştekiler ifadelerinde, iş yerine çağırılıp zorla alıkonuldukları, darbedilip üzerlerinde bulunan paraların alındığını iddia etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından şüphelilere V.S., E.U., A.E. ve K.Ş.'ye yönelik Kırşehir ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı