Haberler

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de durdurulan araçta uyuşturucu madde yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırşehir'de durdurulan araçta uyuşturucu madde yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde ?23,66 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

Araçtaki H.C, E.B. ve A.B, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C. ve E.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.B ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Haluk Levent'e bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler

Bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği

Onlarca kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği
Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor

Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor
Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e hemşehrisinden soğuk duş

Hemşehrisinden Özel'e soğuk duş
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı! Çok tehlikeli geliyor

35 il için "tehlike" var! Valilikler uyardı, AFAD SMS attı
Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler

Biri 22, diğeri 23 yaşındaydı! Uçurumun dibinde can verdiler
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi

Yeni Parti kuruldu, ilk seçim anketi sonuçları da geldi