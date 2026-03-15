Haberler

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1387 sentetik ecza hapı ele geçirildi ve iki şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde tespiti yapılan şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, üst aramasında 1387 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.D. ve S.D, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

