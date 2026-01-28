Haberler

Kırşehir'de sobaya sentetik ecza hapı gizleyen şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir ikamette kuzine sobaya gizlenmiş 612 sentetik ecza hapı bulundu. Gözaltına alınan şüpheli M.Ç tutuklandı.

Kırşehir'de polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda bir ikamette kuzine sobaya gizlenmiş çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda kent merkezinde M.Ç yönetimindeki otomobilde yapılan aramada 26 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise ekipler, kuzine sobanın fırın bölümünde 612 sentetik ecza hapı buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin sentetik eczayı temin ettiğini ileri sürdüğü B.A'nın ikametinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.

