Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, 1 Tutuklama
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ve hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. tutuklandı, 8 şüpheli ise haklarında adli ve idari işlem başlatılarak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel