Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, 1 Tutuklama

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. tutuklandı, 8 şüpheli ise haklarında adli ve idari işlem başlatılarak serbest bırakıldı.