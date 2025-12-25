Haberler

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 3 zanlıdan biri tutuklanırken, araçta 476 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, kokain, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda kent merkezinde bir otomobil şüphe üzerine durduruldu.

Araçta ve içerisindeki S.K, O.Ç. ve C.Y.T.'nin üzerinde yapılan aramada, 476 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve kokain ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından O.Ç. ve C.Y.T. hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen S.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! İki kurum birleşti, yeni dönem başlıyor
İzlediği yapay zeka videosu hayatını kararttı

İzlediği video hayatını kararttı
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Polonya'nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden alındı

Büyükelçi, sahte diploma suçlamasıyla görevden alındı
Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı