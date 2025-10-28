Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 2 zanlı gözaltına alındı. Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde şüpheli hareketleri tespit edilen kişilerin üzerinde 106 sentetik hap ve bir bıçak bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Kırşehir Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde Ankara'dan kente gelen bir otobüsten inen 2 kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 106 sentetik hap ve ?1 bıçak ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.Y. ve C.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel