Kırşehir'de 988 sentetik ecza ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kırşehir'de düzenlenen operasyon kapsamında 988 sentetik ecza hap ile yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde ve içindeki R.A. ve K.T'nin üst aramasında 988 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Serkan Güner