Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1110 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A., tutuklandı.
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1110 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda B.A'nın bağ evine operasyon düzenleyen ekipler 1110 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Serkan Güner